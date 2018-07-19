HABER

Çin'de sel: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

Çin'de sel: 12 ölü

Çin'in Gansu bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışların yol açtığı sellerde 12 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar bölgede can ve mal kaybına neden oldu.

Yetkililer, 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış ve sellerde, 39 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Yerel hükümet, haber alınamayan 4 kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)
Tutuklananlar: Adnan Oktar ile para bağlantımız yokTutuklananlar: Adnan Oktar ile para bağlantımız yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gansu sağanak yağış sel

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.