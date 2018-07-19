Çin'de sel: 12 ölü

Çin'in Gansu bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışların yol açtığı sellerde 12 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar bölgede can ve mal kaybına neden oldu.
Yetkililer, 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış ve sellerde, 39 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Yerel hükümet, haber alınamayan 4 kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.
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