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Çin'de sel felaketi: 16 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:26 | Son Güncelleme

Sel ve fırtına nedeniyle 92 bin kişi tahliye edildi

Çin'de meydana gelen sel nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar bölgede sellere neden oldu.

Şinhua haber ajansındaki habere göre, seller nedeniyle en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

Etkili olan fırtına nedeniyle de yaklaşık 92 bin kişinin evlerinden güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

Bir haftadır doğal afetlerin hayatı durma noktasına getirdiği, bölgedeki ekonomik zararın 435 milyar ABD dolarına ulaştığı kaydedildi.

Bölgede tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına çin sel felaketi

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