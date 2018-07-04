Çin'de selden panda yavrusu öldü

Çin'de bir panda yavrusunun sel sularından kaçmaya çalışırken düştüğü nehirde boğulduğu bildirildi.
Şinhua haber ajansına göre, Sichuan eyaletindeki doğal yaşamı koruma merkezindeki nehirde 15 kilogram ağırlığında ölü panda yavrusu bulundu.
Bölgede bir haftadır etkili olan yağışların neden olduğu sellerden kaçmaya çalışan pandanın nehire düşerek boğulduğu belirtildi. Pandanın bulunduğu merkezde, yeni ölümlerin yaşanmaması için önlemlerin arttırıldığı kaydedildi.
Çin'de, son günlerde görülen yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 16 kişi hayatını kaybederken, 92 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
Nesli tükenmekte olan pandalar, Çin'in kuzey Sichuan, güney Gansu ve Shaanxi eyaletlerinin dağlık bölgelerinde yaşıyor.
Dünyada sadece bin 900 panda kaldığı sanılıyor. Doğal ortamlarının bozulması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle tehdit altındaki türler arasında yer alan pandaların büyük bir kısmı Çin'deki yetiştirme çiftliklerinde bulunuyor.
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