Çin'de şiddetli yağış nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle 96 uçuş iptal edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çengdu Shuangliu Uluslararası Havaalanından yapılan açıklamada, dün başlayan ve etkisini bugün de sürdüren şiddetli yağışların 96 uçuşun iptal edilmesine yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içi sefer yapan 43 uçağın farklı havaalanlarına iniş yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları, devam eden yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyardı.

Çongçing kentinde, dün şiddetli yağışların etkisiyle Jialing ve Yangtze nehirlerinde su seviyesi yükselmiş, sel tehlikesine karşı 100 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, bu ay yaklaşık 2 milyon kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, sel ve toprak kayması dolayısıyla 14 kişi hayatını kaybetti.

