Çin’de şiddetli yağış uçuşları iptal ettirdi

PEKİN (AA) - Çin’in doğusunda meydana gelen gök gürültülü sağanak nedeniyle iptal edilen veya geciken uçuş sayısı 130’u buldu.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Ciangsu eyaletine bağlı Nancing kentinde yerel saatle 18.00’de başlayan şiddetli yağmur, kenti etkisi altına aldı.
Kentteki Lukou Uluslararası Havalimanı’nda iç hatlara yönelik iptal edilen veya geciken seferlerin sayısı 130’a ulaştı.
Söz konusu uçuşlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle 10 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.
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