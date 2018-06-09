Çin'de ŞİÖ Zirvesi

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) üye, gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerle küresel yönetişimde ve bölgesel güvenliğin desteklenmesi noktasında önemli bir güç haline geldiğini olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in Şandong eyaletine bağlı Çingdao kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi çerçevesinde konuk liderler onuruna yemek verdi.

Yemekte zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi,Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev hazır bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, yemekte yaptığı konuşmada, ŞİÖ çerçevesinde ekonomik, güvenlik, kültürel iş birlikleri alanlarında verimli sonuçlar alındığını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün 8 üye, 4 gözlemci ve 6 diyalog ortağı devletle örgüt, küresel yönetişimin iyileştirilmesi, ortak kalkınmanın teşvik edilmesi ve bölgesel güvenliğin desteklenmesi noktasında önemli bir güç haline geldi. Çingdao Zirvesi bizim için yeni bir yola çıkış noktası. Birlikte Şanghay ruhunu ileriye taşıyalım, dalgaları kıralım ve örgütümüz için yeni bir yolculuğa başlayalım.” dedi.

ŞİÖ 2001’de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından Şanghay’da kurulmuştu.

