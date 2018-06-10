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Çin'de ŞİÖ Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: - "Astana müzakere sürecinin, Rusya, Türkiye ve İran’ın aktif desteğiyle Suriye'de kapsamlı barışın sağlanması hedefinde etkili bir araç olduğu görüldü"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana müzakere sürecinin, Suriye’de kapsamlı barışın sağlanması hedefinde etkili bir araç olduğunun görüldüğünü belirtti.

Kazinform haber ajansının haberine göre, Nazarbayev, Çin’in Çingdao kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Asya, Afrika, Yakın Doğu ve diğer "sıcak noktalardaki" çatışmaların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini yineledi.

Nazarbayev, Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapan taraf olarak çözüm sürecini yakından takip ettiklerini söyleyerek "Astana müzakere sürecinin, Rusya, Türkiye ve İran’ın aktif desteğiyle Suriye’de kapsamlı barışın sağlanması hedefinde etkili bir araç olduğu görüldü." ifadelerini kullandı.

Kazakistan’ın Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını desteklediğini dile getiren Nazarbayev, “Ülkemiz, İran nükleer programıyla ilgili anlaşmanın yapılmasını desteklemiş ve katkıda bulunmuştur. Bu nedenle Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın korunması ve sıkı bir şekilde uygulanmasında kararlıyız." dedi.

Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu ŞİÖ, 2001’de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından Şanghay’da kuruldu. Örgüt geçen yıl Hindistan ve Pakistan'ı üyeliği kabul etti.

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Astana müzakere süreci Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul ŞİÖ zirvesi

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