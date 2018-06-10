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Çin’de ŞİÖ Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

ŞİÖ liderleri Çingdao Bildirisi'ni imzaladı

PEKİN (AA) - Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üye ülkelerin liderleri, uzun dönemli iyi komşuluk ilişkileri ve terörle mücadelede iş birliği odaklı Çingdao Bildirisi’ne imza attı.

Çin’in ev sahipliğinde Şandong eyaletine bağlı Çingdao kentinde düzenlenen 18. ŞİÖ Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çingdao Bildirisi’ni imzaladı.

Liderler, bölgesel barış, istikrar ve kalkınma alanlarında ortak hareket etme ve karşılıklı güven, çıkar, eşitlik, dayanışma ile kültürel çeşitliliğe karşı saygı ve ortak kalkınmanın takip edilmesi olarak tanımlanan “Şanghay Ruhu”nu daha ileri taşıma konusunda anlaştı.

Ayrıca uzun dönemli iyi komşuluk ilişkileri, ŞİÖ ülkeleri arasında iş birliği ve dostluk anlaşmasına yönelik 2018-2022 Eylem Planı, 2019-2020 Terörle Mücadele ile Ayrılıkçılık ve Aşırıcılıkla İş Birliği Programı, 2018-2023 Uyuşturucuyla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı, zirvede taraflarca anlaşılan konular arasında yerini aldı.

Liderler, ticaret, güvenlik ve çeşitli konularda da anlaşmalar imzaladı.

ŞİÖ 2001’de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından Şanghay’da kurulmuştu. Hindistan ve Pakistan ise geçen yıl 9 Haziran’da ŞİÖ üyeliğine kabul edilmişti.

Afganistan, Belarus, Moğolistan ve İran ŞİÖ’de gözlemci üye statüsündeyken, Sri Lanka, Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Ermenistan organizasyonun diyalog ortağı konumunda.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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