Çin’de ŞİÖ Zirvesi

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Tüm tarafların Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarının ve gücünün etkinliğini ve otoritesi ile açık, kapsayıcı, şeffaf, ayrımcılık olmayan, kurala dayalı çok taraflı ticaret sistemini devam ettireceğini ve ticari korumacılığın her türüne karşı çıkacağını belirtiyoruz." dedi.

Çin’in dönem başkanlığında ülkenin Şandong eyaletine bağlı Çingdao kentinde düzenlenen 18. ŞİÖ Zirvesi kapsamında gazetecilere açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Şi, “Çok kutuplu ve ekonomik küreselleşmeye doğru giden trend derinleşiyor ve ülkeler daha fazla birbirine bağımlı hale geliyor." dedi.

Şi, çeşitli uluslararası ve bölgesel sıcak konular ile dünya ekonomisinin iyileşmesi sürecinde karmaşayla yüzleşen ülkelerin, kimsenin tek başına baş edemeyeceği çok sayıda ortak tehdit ve meydan okuma ile karşılaştığını belirtti.

Uzun süreli istikrar ve kalkınmanın sadece ortaklıkları derinleştirerek, dayanışma ve koordinasyonu pekiştirerek başarılabileceğine dikkati çekerek Şi, "Güvenliği ŞİÖ’nün sürdürülebilir kalkınması için temel olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.