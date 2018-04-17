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Çin’de Türkiye Turizm Yılı’nın galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı’nın açılış galası, başkent Pekin’de düzenlendi.Tianqiao Gösteri Sanatları Merkezi’nde yapılan galada sahne alan Anadolu Ateşi, Troya Dans Gösterisi ile Çinli izleyicileri büyüledi.

2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı’nın açılış galası, başkent Pekin’de düzenlendi.
Tianqiao Gösteri Sanatları Merkezi’nde yapılan galada sahne alan Anadolu Ateşi, Troya Dans Gösterisi ile Çinli izleyicileri büyüledi. 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı’nın açılış galasına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra, diplomatik misyon temsilcileri, Çinli ve yabancı basın mensupları ile sanatseverlerden oluşan 800’den fazla kişi katıldı.
Bakan Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada, “2018 yılında Çin’de Türkiye’nin tanıtılması için önemli bir faaliyet dönemi haline getirdik” dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin Turizm Yılı vesilesiyle daha da gelişeceğini ifade eden Kurtulmuş, Çinli turistleri Türkiye’ye davet etti.
Bakan Kurtulmuş, Türkiye’yi geçen sene 250 bin Çinli turistin ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu sayıyı 2018’de 400 ila 500 bin seviyesine çıkartmayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.
Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang da konuşmasında, kadim İpek Yolu’nun 2 binden fazla yıl önce iki kültürü birbiriyle buluşturduğuna işaret etti. Luo, ayrıca Türkiye’nin Çin’de düzenlediği Turizm Yılı etkinliklerini desteklediklerini, daha çok Çinli turisti Türkiye’ye gitmeye teşvik ettiklerini de dile getirdi.
Galada, Çin’de Türkiye Turizm Yılı için tasarlanan logo da tanıtılırken, iki bakan konuşmalarının ardından logo panosunu imzaladı.

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