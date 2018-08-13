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Çin’de Yagi tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 05:59 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusunda etkili olan tayfun nedeniyle yaklaşık yaklaşık 205 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi

PEKİN (AA) - Çin’in doğusunda etkili olan Yagi tayfunu nedeniyle yaklaşık 205 bin kent sakininin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğu kıyı kesiminde bulunan Cıciang eyaletinde gece yarısı etkili olan bu yılın 14. tayfunu Yagi nedeniyle eyaletteki 10 şehirden 204 bin 949 kent sakini güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ayrıca yaklaşık 21 bin balıkçı teknesi ile 4 bin 526 gemi limanlara veya güvenli sulara çekildi.

Tayfun etkisiyle saatte 102 kilometre hızla esen tropik fırtınaların eyaletin çoğu kısımlarında sağanağa neden olması ve daha sonra kuzeybatı iç kesimlere yönünde seyretmesi bekleniyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi dün Yagi tayfunu nedeniyle mavi alarm vermiş, daha sonra seviyeyi sarıya yükseltmişti. Merkez ayrıca yerel yönetimlere tayfuna karşı gerekli güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulunmuştu.

Çin’de en üst seviyeden alt seviyeye olmak üzere kırmızı, turuncu, sarı ve maviden oluşan 4 kademeli alarm sistemi kullanılıyor.

Ülkede yaz ayları tayfunlar dönemi olarak biliniyor. Çin'de bu ay başında Şanghay ve civarında etkili olan Jongdari tayfunu 130 binden fazla kişinin hayatını olumsuz etkilemiş, Şanghay’dan diğer il ve eyaletlere demiryolu ve havayolu ulaşımını durma noktasına getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cıciang eyaleti çin Yagi Tayfunu

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