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Çin'de yangın: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 07:08 | Son Güncelleme

Şantou kentinde 6 kişinin ölümüne neden olan yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

PEKİN (AA) - Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde kundaklama sonucu çıkarıldığından şüphelenilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Guangdong eyaletine bağlı Şantou kentinde bir binada çıkan yangında 6 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Kundaklama sonucu çıkarıldığından şüphelenilen yangına yönelik başlatılan soruşturmada ilk bulgulara göre söz konusu kişilerin mahsur kalarak yaşamını yitirdiği ve cesetlerinde yara izleri olduğu aktarıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

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