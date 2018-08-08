Çin'deki bozuk aşı soruşturması

PEKİN (AA) - Çin’in yurt dışına satılan bozuk aşıların geri çağırılması için çalışma başlattığı bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Nisan 2014’ten bu yana aşı kayıtlarında sahtecilik yaptığı tespit edilen Çangşıng Life Sciences Ltd. şirketinin yurt dışına sattığı aşıların geri çağrılması için gerekli protokollerin başlatıldığı belirtildi.

Yabancı ülke ve bölgelerde piyasaya sürülen aşıların risk ve güvenliğine ilişkin değerlendirme yapılması amacıyla viroloji, epidemioloji, aşılama, kalite kontrol ve çeşitli alanlardan uzman bir ekibin kurulduğu kaydedildi.

Ancak söz konusu aşılardan hangi ülkeye ne kadar ihracat yapıldığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ülkede geçen ay sonunda, Çin'in iki büyük aşı üretici şirketinden biri olduğu belirtilen Cilin eyaleti merkezli Çangşıng Life Sciences Ltd.’nin kuduz aşıları ile difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP’yi düşük standartta ürettiği, tarihi geçmiş aşı sıvılarını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Üretim bilgi kayıtlarında sahtecilik yaptığı kaydedilen şirketin aşı üretimini durdurması ve kuduz aşılarını toplatması istenmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.