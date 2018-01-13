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Çin’deki gemi kazası

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- Sanchi tanker gemisinde iki cesede ulaşılırken, kayıp 29 denizciyi arama çalışmaları sürüyor

PEKİN (AA) - Çin'de geçen cumartesi meydana gelen gemi kazasında alevler içinde kalan Sanchi tanker gemisinin iki mürettebatının daha cesetlerine ulaşıldı.

Şinhua ajansının haberine göre, yaklaşık bir haftadır devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Sanchi gemisindeki bir filikada iki denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kalan 29 mürettebat için çalışmalar devam ediyor.

Geçen pazartesi bir mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı. Gemideki mürettebatın uyrukları 30'u İran ve 2'si Bangladeş olarak açıklanmıştı.

Doğu Çin Denizi'nde geçen cumartesi Panama bandıralı tanker gemisi Sanchi ile Hong Kong bandıralı CF Crystal gemisinin çarpışmış, 136 bin ton petrol taşıyan Sanchi alevler içinde kalmıştı.

Yangzı nehrinin Doğu Çin Denizi'yle birleştiği yerde ülkenin finans kenti Şanghay kıyısı yakınlarında gerçekleşen kazada yaklaşık bir milyon varile denk miktarda petrol taşıyarak Güney Kore'ye seyreden Panama bandıralı tanker gemisinde yangın çıkmıştı. Kaza sonrası CF Crystal'deki 21 Çin uyruklu mürettebat sağ olarak kurtarılmış ve gemi incelenmek üzere Şanghay limanına götürülmüştü.

- Geminin kara kutusu bulundu

Öte yandan sıcaklığın 89 santigrat olarak ölçüldüğü gemiye girmeyi başaran kurtarma ekipleri, Sanchi tanker gemisinin "kara kutusu" sayılan yolculuk verilerini kaydeden cihazı (VDR) ve cesetleri gemiden çıkardı.

Bölgede 5 Ocak'tan bu yana hem arama kurtarma hem de denize dökülen petrolün temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Çin'in yanı sıra Güney Kore'den bir sahil güvenlik gemisi ve Japonya'dan 1 yangın söndürme gemisi olmak üzere toplam 13 gemi ile kurtarma ve temizlik faaliyetleri yürütülüyor.

Halen yanmaya devam eden Panama bandıralı gemiyi söndürmek için köpükle müdahale edilirken, geminin patlayabileceği veya batabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Yanan gemiden zehirli havanın etrafa yayıldığı ve kötü hava şartlarının çalışmalarını güçleştirdiği belirtiliyor.

(AA)

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