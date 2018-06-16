Çin’deki Türkler sandık başında

PEKİN (AA) - Çin’deki seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.
Türkiye’de 24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yerel saatle 09.00’da seçim sandık başına gitmeye başlayan Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri yarın 21.00’a kadar sürecek.
Pekin Büyükelçiliği dışında Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda da oy kullanma işlemleri sürüyor.
Seçmenlerin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarına almaları gerekiyor.
Pekin'de 616, Guangcou'da 510, Şanghay'da 790 ve Hong Kong'da 345 olmak üzere Çin'de toplam 2 bin 261 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Yurt dışında kullanılan oylar, Türk Hava Yollarına ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek, burada Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek.
Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.
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