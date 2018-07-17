Çin'den, ABD'nin gümrük tarife artışlarının gerekçesi olarak öne sürdüğü, Pekin yönetiminin haksız ticaret pratiklerinden kazanç sağladığı eleştirisine yanıt geldi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD Ticaret Temsilcisinin 10 Temmuz'da Çin'den ithal 200 milyar dolarlık ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada dile getirdiği haksız ticaret suçlamasına karşı çıktı.

Sözcü Hua, ABD'nin dünya ticaretinin kurallarını koyan ülke olduğunu, doların dünya ticaretinde temel takas aracı olarak kullanıldığını, Çin'in ise sonradan gelen ve önceden belirlenmiş kurallara uyan taraf olduğunu belirten Sözcü Hua, "Kural koyucunun kuralları kendisinden başka herkesin faydasına olacak şekilde koymuş olabileceğine inanıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Son 40 yılda Çin ile ABD arasındaki ticaret hacminin 230 kat arttığına dikkat çeken Hua, "Şunu herkes bilir ki hiç kimse zararına ticaret yapmaz. ABD son 40 yılda Çin ile ticaret yaparken sürekli para mı kaybetti yani?" diye sordu.