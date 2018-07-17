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Çin'den ABD'nin "haksız ticaret" suçlamasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying: - "Kural koyucunun kuralları kendisinden başka herkesin faydasına olacak şekilde koymuş olabileceğine inanıyor musunuz?" - "Şunu herkes bilir ki, hiç kimse zararına ticaret yapmaz. ABD son 40 yılda Çin ile ticaret yaparken sürekli para mı kaybetti yani?" - "Korumacılık onu kullananı koruyamayacaktır. Tek taraflılık tüm ülkelerin ortak bir kader içinde karşılıklı bağımlı hale geldiği günümüz dünyasında herkesin çıkarını zedeleyecektir"

Çin'den, ABD'nin gümrük tarife artışlarının gerekçesi olarak öne sürdüğü, Pekin yönetiminin haksız ticaret pratiklerinden kazanç sağladığı eleştirisine yanıt geldi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD Ticaret Temsilcisinin 10 Temmuz'da Çin'den ithal 200 milyar dolarlık ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada dile getirdiği haksız ticaret suçlamasına karşı çıktı.

Sözcü Hua, ABD'nin dünya ticaretinin kurallarını koyan ülke olduğunu, doların dünya ticaretinde temel takas aracı olarak kullanıldığını, Çin'in ise sonradan gelen ve önceden belirlenmiş kurallara uyan taraf olduğunu belirten Sözcü Hua, "Kural koyucunun kuralları kendisinden başka herkesin faydasına olacak şekilde koymuş olabileceğine inanıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Son 40 yılda Çin ile ABD arasındaki ticaret hacminin 230 kat arttığına dikkat çeken Hua, "Şunu herkes bilir ki hiç kimse zararına ticaret yapmaz. ABD son 40 yılda Çin ile ticaret yaparken sürekli para mı kaybetti yani?" diye sordu.

Hua, iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğinin, ithalat-ihracat açığının "haksızlık" anlamına gelmediğini, ticarette küresel kuralların tek taraflı korumacı adımlarla değil eşit taraflar arasındaki istişarelerle halledilmesi gerektiğini vurguladı.

Hua, "Korumacılık onu kullananı koruyamayacaktır. Tek taraflılık ise tüm ülkelerin ortak bir kader içinde karşılıklı bağımlı hale geldiği günümüz dünyasında herkesin çıkarını zedeleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşının" fitili Washington yönetiminin, 6 Temmuz'da Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla resmen ateşlenmişti.

Çin yönetimi, aynı gün ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurmuş, ardından Trump yönetimi Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi halinde yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıkladığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmişti.

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ABD çin Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ticaret savaşı

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