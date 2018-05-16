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Çin'den ABD'nin Kudüs kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

Çin basını, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistinlilere yönelik katliama geniş yer verdi - Çin basınından: - "ABD, Pandora’nın kutusunu açtı" - "Kudüs'e taşınma hareketinin ardında hiç bir mantık görünmüyor"

PEKİN (AA) - Çin basını, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere katliam uygulamasına ilişkin "Kudüs'e taşınma hareketinin ardında hiç bir mantık görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Global Times gazetesi, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail’in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını, "ABD, Pandora'nın kutusunu açtı." başlıklı başyazısıyla okuyucularına duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve birçok kişi tarafından büyükelçiliğin taşınma tarihinin ertelenebileceği tahmini yapıldığı hatırlatılan yazıda, "Kudüs'e taşınma hareketinin ardında hiçbir mantık görünmüyor." denildi.

- "Washington hiç yoktan sorun çıkardı"

Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının Filistinlileri ve Arap kamuoyunu öfkelendireceği belirtilen yazıda, bu hareketin Filistin'de yeni bir ayaklanmayı dahi tetikleyebileceğine dikkat çekilerek, "Washington yönetiminin hiç yoktan sorun çıkarmış göründüğü" vurgulandı.

Küresel düzlemde Amerikalıların ABD’nin daha fazla çıkar sağlamak için diğer ülkeleri teslim olmaya zorlaması gerektiğine inandığı ifade edilen yazıda, ABD'nin sert hareket etmesine rağmen küresel alanda hareket alanının daraldığına vurgu yapıldı.

Diğer yandan, China Daily gazetesinde çizilen bir karikatürde de ABD'nin büyükelçiliğini taşıyarak, bir el bombasının pimini çektiği resmedildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin israil Kudüs

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