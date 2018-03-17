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Çin’den ABD’nin Tayvan ziyareti kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Tayvan ziyareti kararının "tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, karara tepki gösterdi

PEKİN (AA) - Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı Tayvan ziyareti kararı nedeniyle ABD tarafına nota verdiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın Tayvan'a ziyaret kararını imzalamasına kesinlikle karşı çıktıklarını belirterek, bu kararı nedeniyle Washington yönetimine nota verdiklerini ifade etti.

Söz konusu kararın, hiçbir yasal bağlayıcılığı olmamakla beraber "tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğine dikkati çeken Sözcü, kararın Tayvan’daki bağımsızlık yanlılarına "ciddi yanlış sinyal gönderdiğini” dile getirdi.

Sözcü Lu, “Çin, ABD’yi hatasını düzeltmeye, Tayvan ile ilişkilerini ve temaslarını artırmayı durdurmaya çağırıyor.” ifadelerini kullanarak, Washington yönetiminin Tayvan konusunu dikkatli ve uygun bir şekilde ele alması, Çin-ABD ilişkileri ile Tayvan boğazı bölgesindeki barış ve istikrara zarar vermekten kaçınması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD ile Tayvan arasında karşılıklı ziyaretlerin yapılmasını ve Tayvanlı yetkililerin ABD’ye “saygın koşullarda" girmesini öngören kararı imzalamıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Tayvan

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