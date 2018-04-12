HABER

Çin’den ABD’ye dışa açılım tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:49 | Son Güncelleme

Çin Ticaret Bakanlığı: - "Çin'in dışa açılımı herhangi bir dış baskıdan etkilenmeyecek" - "ABD eğer gerilimi artıran bir eyleme yönelirse tereddüt etmeden karşılık vereceğiz"

PEKİN (AA) - Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, “ülkesinin dışa açılım politikasının herhangi bir dış baskıdan etkilenmeyeceğini" ve ABD’nin iki ülke arasındaki ticari gerilimi artıran bir eyleme girmesi durumunda karşılık vereceğini” bildirdi.

Sözcü Gao, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in dışa açılımının herhangi bir dış baskıdan etkilenmeyeceğini ve Çin’in kendi kararları doğrultusunda bu konuda ilerleyeceğini belirterek, ABD tarafının Çin’in dışa açılımı konusunda yanlış bir hükme varmamalarını umduklarını söyledi.

Pekin yönetimi tarafından dışa açılıma yönelik yapılan açıklamaların ABD ile yaşanan ticaret savaşı ile ilgisi bulunmadığını vurgulayan Gao, Washington yönetiminin müzakerelerin yapılması konusunda hiç samimi davranmadığını ve ABD’nin tek taraflı dayatmaları altında müzakereye girmelerinin imkansız olduğunu kaydetti.

Sözcü Gao, Çin’in kendi ulusal çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarına ve bu konuda tereddüt etmeyeceklerine dikkati çekerek, “Eğer ABD tarafı tansiyonu yükselten herhangi bir eyleme girerse, Çin, tereddüt etmeden karşılık verecektir.” dedi.

Gao, iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşına yönelik henüz bir müzakere yapılmadığını da ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, önceki gün otomotiv ithalatında vergiyi azaltacaklarını ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edeceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan yaptığı paylaşımla Şi’nin ABD’li otomobil üreticilerinin erişimi, gümrük vergileri ve fikri mülkiyet konuları üzerine açıklamalarına müteşekkir olduğunu belirtmişti.

Yabancı şirketlerinin Çin piyasasına girmesi için teknoloji transferi yapmaya zorlanması ve bu şirketlerin fikri mülkiyet haklarının Çin'de yeteri kadar korunmaması Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticarette son dönemde yaşanan gerginliğin önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Çin’e karşı verdiği 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı tarafların karşılıklı ithal ettikleri ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergi planını gündeme taşımasıyla sonuçlandı.

ABD’nin geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından Çin de ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila 25 tarife getirildiğini ilan etmişti.

ABD'nin yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki 1300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi getirilmesi planı Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alırken, Pekin yönetiminin de yaklaşık 50 milyar dolar tutarında 106 ABD menşeili ürüne yüzde 25 vergi planı elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi ürünleri kapsıyor.

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin ticaret savaşı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.