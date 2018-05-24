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Çin'den ABD'ye ithal otomotiv soruşturması tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

Çin'den ABD'ye ithal otomotiv soruşturması tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobillere yönelik soruşturma talep etmesine ilişkin, Çin'in haklarını ve çıkarlarını sıkıca koruyacaklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu soruşturma direktifine dair, "Çin, çoklu ticaret sistemine ve uluslararası ticaret düzenine zarar verecek ulusal güvenlik meselelerinin istismar edilmesine karşı çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Soruşturmayı yakından takip edeceklerini ve soruşturmanın muhtemel etkisini değerlendireceklerini belirten Sözcü Gao, Çin'in haklarını ve ulusal çıkarlarını sıkıca koruyacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanı Willbur Ross'a kamyonlar da dahil olmak üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, Amerika'nın ulusal güvenliğine etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdiğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, 1962 tarihli Ticaret Genişletme Yasası'nın 232 numaralı "ulusal güvenlik" maddesine, en son ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirilmesi için başvurmuştu. Söz konusu madde kapsamında başlatılacak soruşturmanın, çelikte olduğu gibi otomobil ve otomobil ithalatına yüzde 25 vergi getirilmesiyle sonuçlanabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin otomotiv ticaret

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