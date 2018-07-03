Çin'den ABD’ye seyahat edecek vatandaşlar için güvenlik uyarısı

PEKİN (AA) - Çin, ABD'ye seyahat edecek vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.
ABD'nin başkenti Washington'daki Çin Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında, ABD'deki tedavi masraflarının yüksekliğine, suç ve terör saldırılarına karşı korunmanın önemine ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumu yetkililerinin uygulamalarına işaret edilerek, vatandaşların bu konularda dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin'de yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin ABD'deki "potansiyel tehlikeler" konusunda yolcuları uyarma görevini yerine getirdiğini söyledi.
ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin cuma günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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