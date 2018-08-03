Çin’den ABD’ye Tayvan tepkisi

PEKİN (AA) - Çin, ABD Senatosu’nun Tayvan ile askeri ve savunma iş birliğini güçlendirmeyi öngören Ulusal Savunma Yetki Yasası’na tepki gösterdi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, Tayvan konusunun Çin’in egemenlik hakları ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini belirterek, "ABD’nin Tayvan ile herhangi bir şekilde resmi temaslarda bulunmasına ve askeri ilişki yürütmesine kararlılıkla karşı çıkıyoruz.” ifadesini kullandı.

Çin-ABD ilişkilerinin en önemli ve en hassas noktasının Tayvan olduğunu belirten Sözcü Ma, Tayvan'daki mevcut yönetimin ilgili konuya ilişkin teşebbüslerinin iki boğaz ilişkilerini daha karmaşık ve şiddetli hale getireceğini kaydetti. Ma, ABD'ye Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi artırmama uyarısında bulundu.

ABD Senatosu’nun 1 Ağustos’ta kabul ettiği 2019 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası, ABD’nin Tayvan ile ortak askeri tatbikatları genişletmesini, askeri ve askeri olmayan üst düzey temasları artırmayı öngörüyor.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979 yılında Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Ada'nın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak Ada'da bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor

