Çin'den ABD'ye ticaret uyarısı

PEKİN (AA) - Çin, ABD'nin gümrük tarifelerini artırması gibi ekonomik yaptırımlar uygulaması halinde taraflar arasında ekonomi ve ticaret konularına ilişkin müzakereler sonucu varılan mutabakatların geçerli olmayacağını bildirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross başkanlığındaki iki ülke heyetleri, ekonomik ve ticari anlaşmazlıklara ilişkin Pekin'de müzakerelerde bulundu.

Tarafların, Washington'da yaptığı görüşmeler temelinde tarım ve enerji gibi birçok alanda iyi bir iletişim durumunda oldukları belirtilirken, ilgili detayların Çin ve ABD'nin nihai teyidine tabi, faydalı ve etkili gelişmeler kaydedildiği vurgulandı.

Halkın artan ihtiyaçlarını ve kaliteli kalkınmanın gerekliliklerini karşılamak adına Çin'in, ABD'nin de aralarında olduğu dünya ülkelerinden ithalatını artırmaya istekli olduğunun altı çizilirken, "reform, açılım ve iç talebi genişletmenin, Çin'in ulusal stratejisi olduğu, bu yöndeki kurulu düzende değişim olmayacağı" kaydedildi.