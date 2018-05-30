Çin’den ABD’ye “verdiğin sözlerini tut” çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yüzde 25 ek gümrük vergi uygulayacağı 50 milyar dolar değerindeki Çin mallarının listesini açıklayacağını ilan etmesi üzerine Washington yönetimine verdiği sözleri tutması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD tarafından yapılan açıklamanın iki ülke arasında Washington’da yapılan görüşmelerde varılan fikir birliğinin ruhuna zıt olduğunu belirterek, ABD’nin Çin ile uzlaşma konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini kaydetti.

İki ülke arasında gerginliğe yol açan ticari konuları ABD ile diyalog ve müzakere yoluyla yapıcı şekilde ele almayı amaçladıklarına dikkati çeken Sözcü Hua, söz konusu yöntemin iki ülke halklarının temel çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentisine de uygun olduğunu dile getirdi.

Hua, “Çin savaşmak istemiyor ancak bir ticaret savaşından da korkmuyor.” ifadelerini kullanarak, Washington yönetimi bu şekilde hareket etmekte ısrar ederse Çin’in, yasal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını bildirdi.