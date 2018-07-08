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Çin'den "Filistin'e destek" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Filistin meselesine ve Filistin halkının meşru haklarına güçlü bir şekilde desteğini sürdürdüğünü söyledi

KAHİRE (AA) - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Filistin halkının meşru haklarına güçlü desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklama göre, Arap-Çin İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra Filistin, Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Vang, Çin'in Filistin meselesine ve Filistin halkının meşru haklarına güçlü bir şekilde desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Çinli Bakan ayrıca, ülkesinin genel olarak bütün Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrara kavuşmasına büyük önem verdiğini ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da Çin'in başta Filistin davası olmak üzere Arap ülkelerinin öncelikli meselelerine, uluslararası mahfillerde verdiği olumlu desteği takdir ettiğini dile getirdi.

Arap-Çin İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı, salı günü Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği çin Filistin

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