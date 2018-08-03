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Çin'den Güney Kore'ye THAAD talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:04 | Son Güncelleme

Pekin yönetimi Güney Kore'den, ABD'ye ait füze savunma sisteminin topraklarında konuşlandırılması kararından vazgeçmesini istedi

Çin, Güney Kore'nin ABD'ye ait Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin topraklarında konuşlandırılması kararı nedeniyle iki ülke arasında ortaya çıkan gerilimin çözülmesi için çağrı yaptı.

Güney Kore haber ajansı YONHAP'ta yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Singapur'da düzenlenen 51'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha'ya "sorunun tamamen çözülmesi" ricasında bulundu.

Haberde Yi'nin, sorunun çözümünden kastının füze sisteminin konuşlandırılmasından vazgeçilmesi olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ve Washington yönetimi ile Pyongyang arasında uzlaşmanın bölgede kalıcı barışa ulaşılmasını sağlayacağına inandığını kaydeden Bakan Yi, iki Kore'nin Kore Savaşı'nın bitişini resmen ilan etmesini desteklediklerini de vurguladı.

Güney Kore, geçen yıl Kuzey Kore kaynaklı füze tehdidinin artması üzerine ABD'ye ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararı almıştı.

ABD'nin THAAD sistemini Güney Kore'ye konuşlandırmasına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyordu. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini artıracağı ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) çin Güney Kore

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