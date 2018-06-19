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Çin'den Kamboçya'ya 100 milyon dolarlık askeri yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Çin'den Kamboçya'ya 100 milyon dolarlık askeri yardım

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'nın Çin'den 100 milyon dolarlık askeri yardım alacağı bildirildi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Chhum Socheat, iki ülke yetkililerinin yaptıkları toplantıda, Çin'in Kamboçya'ya 100 milyon dolarlık askeri eğitim, tatbikat ve ekipman yardımı sağlaması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Sözcü Chhum Socheat, yardımın ne zaman yapılacağıyla ilgili bilgi vermedi.

Çin'in Kamboçya'nın en büyük askeri destekçisi aynı zamanda da en büyük yatırımcısı olduğu biliniyor.

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