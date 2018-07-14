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Çin'den medyaya "ticaret savaşı" sensörü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

Hükümetin ticaret savaşı haberlerinin ön plana çıkartılmasını istemediği öne sürüldü

Çin yönetiminin, ABD ile yaşanan "ticaret savaşının" ülke medyasında öne çıkarılmamasını istediği iddia edildi.

Hong Kong menşeli South China Morning Post gazetesindeki haberde, Çin'in, medyaya ABD ile olan ticaret savaşını haber yaparken dikkatli olunması konusunda uyarı yaptığı iddiasına yer verildi.

Çin medyasında çalışan 4 kişinin kaynak gösterildiği haberde, medyanın borsa endeksindeki düşüşü veya yüenin değer kaybetmesine ilişkin haber yapıldığında, konunun ticaret savaşına bağlanmaması konusunda dikkat edilmesi ve başlıklarda 'ticaret savaşını' ifadesinin kullanılmaması konusunda uyarıldığı öne sürüldü.

Kaynağa göre, yönetime daha yakın yayın organlarının duruma ilişkin haber yapmasına izin verilirken, diğer medya birimlerinin de sadece bu haberleri yayınlamaları istendi.

Çin'in bu kararı, halkı, ekonomik gerekçeler yüzünden paniğe sevk etmemek adına aldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
medya ABD-Çin ticaret savaşı çin

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