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Çin'den Suriye'de "gerilimi düşürün" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "İlgili tarafları soğukkanlı hareket etmeye ve gerilimi bir an önce düşürmeye çağırıyoruz"

PEKİN (AA) - Çin, Suriye’de gerilimin artma ihtimalinden endişe duyduğunu bildirerek taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük basın brifinginde, Suriye'deki mevcut gerilimle ilgili soru üzerine, sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini yineleyerek anlaşmazlıkların uluslararası ilişkilerde güç kullanımı veya güç kullanım tehdidiyle çözülmesine karşı olduklarını vurguladı.

"Çin tarafı, Suriye’de mevcut gerilimin artma ihtimalinden endişe duyuyor” diyen Sözcü Gıng, Pekin yönetiminin, ABD ve Rusya dahil Birlemiş Milletler üyeleri ve bölge ülkeleriyle yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.

Gıng, "İlgili tarafları soğukkanlı davranmaya ve gerilimi bir an önce düşürmeye çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya tasarıyı veto etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

Trump dün Twitter hesabından yaptığı "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." açıklamasıyla Suriye'ye kısa zamanda operasyon düzenleyebileceği mesajını vermişti.

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