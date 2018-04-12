ABD bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya tasarıyı veto etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük basın brifinginde, Suriye'deki mevcut gerilimle ilgili soru üzerine, sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini yineleyerek anlaşmazlıkların uluslararası ilişkilerde güç kullanımı veya güç kullanım tehdidiyle çözülmesine karşı olduklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump da Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

Trump dün Twitter hesabından yaptığı "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." açıklamasıyla Suriye'ye kısa zamanda operasyon düzenleyebileceği mesajını vermişti.