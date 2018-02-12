Çin'den Suriye'nin yeniden inşasına aktif katılacağı açıklaması

PEKİN (AA) - Çin'in Şam Büyükelçisi Çi Çiencin, ülkesinin "Suriye'nin yeniden inşasında etkin rol oynayacağını" söyledi.
Şam'daki Muvasat Üniversitesi Hastanesini ziyaret eden Büyükelçi Çi, Şinhua ajansına yaptığı açıklamada, "Suriye'nin gelişimi ve yeniden inşası için yapılacak çalışmalara odaklanmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.
"Suriye'nin yeniden inşası için bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği içerisinde çalışacaklarını" söyleyen Çi, "Bence Çin, ilerleyen süreçte Suriye hükümeti ve halkına daha fazla destek olacak, daha çok yardım sağlayacak ve Suriye'nin yeniden inşasında etkin rol oynayacak." dedi.
Çinli 30 iş adamının nisan ayından bu yana Suriye'ye giderek ülkenin yeniden inşası için yatırım fırsatları aradığı açıklanmıştı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) daimi üyelerinden biri olan Çin, Suriye ile ilgili BMGK'da yapılan kritik yedi karar oylamasında da çekimser oy kullanmıştı.
Diğer yandan Çin'in, Suriye'de halen askeri varlığı bulunmuyor.
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