Çin'den Tayvan'a bağımsızlık uyarısı

PEKİN (AA) - Çin'in, Tayvan adasında bağımsızlığa yönelik harekete geçilirse, bunu engellemek için ilave adımlar atacağı bildirildi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, Pekin'de yaptığı rutin basın toplantısında, Tayvan'da herhangi bağımsızlık yanlısı bir eylemi engelleyecek kapasiteye sahip olduklarını belirterek, adadaki bağımsızlık yanlılarının kendi diledikleri yoldan gitmeleri durumunda, Pekin yönetiminin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacağını ve adanın Çin anakarasından koparılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) düzenlediği tatbikatların bu konuda "çok açık mesaj" verdiğini dile getiren Sözcü Ma, "Tayvan bağımsızlık güçleri kendi dilediklerini yaparsa, ilave adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Çin donanması geçen hafta Tayvan Boğazı'nda gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat düzenlemiş, tatbikatın Tayvan'ın bağımsızlığını savunanları hedef aldığı açıklanmıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

