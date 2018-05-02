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Çin'den Tayvan'a "dolar diplomasisi" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua: - "Dominik Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki, aldatma veya ticaret ile değil, doğal ve doğru yolla kurulmuştur"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Tayvan'ın kendi diplomatik müttefiklerini, Çin'in "dolar diplomasisi kullanarak elinden aldığı" iddiasıyla ilgili, "Dominik Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki, aldatma veya ticaret ile değil, doğal ve doğru yolla kurulmuştur." dedi.

Hua, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek bir Çin vardır." diye konuştu.

Sözcü Hua, "Tayvan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Çin ve Dominik Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki kurulması, uluslararası hukuk normları ve uluslararası ilişki prensiplerinin gereğidir." ifadesini kullanarak bu ilişkinin iki ülke halklarına geniş çaplı yararlar sağlayacağını söyledi.

Çin'in diplomatik ilişki kurduğu ülkelerin "Tek Çin" ilkesini benimsemesi gerektiğinin altını çizen Hua, "Dominik Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki, aldatma veya ticaret ile değil, doğal ve doğru yolla kurulmuştur." diye konuştu.

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, dün Pekin'de bir araya gelerek iki ülke arasında diplomatik ilişki tesis edildiğini ilan eden ortak tebliğ metni imzalamıştı.

Metinde, "Dominik Cumhuriyeti, dünyada sadece Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek Çin'i tanımaktadır ve Tayvan da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." cümlesine yer verilmişti.

- Tayvan'da "dolar diplomasisi" iddiası

Bunun üzerine açıklama yapan Tayvan Dışişleri Bakanlığı, "Çin'in, Tayvan'ın diplomatik müttefiklerini elinden almak için dolar diplomasisini kullanma ve ağır metotlar yoluyla Tayvan'ın uluslararası varlığını baskılama yönünde aldığı kararları kınıyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Panama da geçen yıl Tayvan ile diplomatik ilişkisini keserek Pekin yönetimiyle anlaşmıştı. Dominik Cumhuriyeti'nin bağını kopardığı Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 19'a geriledi.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Tayvan'da iktidarda olan tabanı bağımsızlık yanlısı Demokratik Gelişim Partisi lideri Tsai Ing-wen, "Tek Çin İlkesini" içeren 1992 konsensüsüne bağlı olmadığı gerekçesiyle Pekin yönetiminin sert tepkilerine hedef oluyor. Çin, Tsai'nin liderliğe başladığı 2016'dan bu yana Taipei yönetimine ekonomik ve siyasi yaptırımlar uyguluyor.

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