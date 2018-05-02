PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Tayvan'ın kendi diplomatik müttefiklerini, Çin'in "dolar diplomasisi kullanarak elinden aldığı" iddiasıyla ilgili, "Dominik Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki, aldatma veya ticaret ile değil, doğal ve doğru yolla kurulmuştur." dedi.

Hua, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek bir Çin vardır." diye konuştu.

Sözcü Hua, "Tayvan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Çin ve Dominik Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişki kurulması, uluslararası hukuk normları ve uluslararası ilişki prensiplerinin gereğidir." ifadesini kullanarak bu ilişkinin iki ülke halklarına geniş çaplı yararlar sağlayacağını söyledi.

Çin'in diplomatik ilişki kurduğu ülkelerin "Tek Çin" ilkesini benimsemesi gerektiğinin altını çizen Hua, "Dominik Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki, aldatma veya ticaret ile değil, doğal ve doğru yolla kurulmuştur." diye konuştu.

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, dün Pekin'de bir araya gelerek iki ülke arasında diplomatik ilişki tesis edildiğini ilan eden ortak tebliğ metni imzalamıştı.