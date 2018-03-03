Çin’den Tayvan’a dostluk mesajı

PEKİN (AA) - Çin, ABD senatosunun onayladığı "Tayvan'la karşılıklı üst düzey ziyaretler yapılması" kararı sonrası Washington yönetimi ile yaşadığı gerilimin ardından Tayvan’a dostluk mesajı verdi.

Çin'in en üst siyasi istişare organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Yü Cıngşıng, başkent Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada Tayvan, Makao ve Hong Kong’daki Çinli yurttaşlar ile dostluk ve dayanışmanın derinleştirileceğini söyledi.

Ülke olarak Tek Ülke İki Sistem'i sıkı şekilde uyguladıklarını söyleyen ÇHSDK Başkanı Yü, Hong Kong ve Makao’da yüksek düzeyli özerklik bulunduğunu vurgulayarak bu özel idari bölgelerinin vatandaşlarının kendilerini yönettiğini ifade etti.

Tayvan ile iletişimin güçlendirilmesi için 1992 Konsensus’u temelinde tek Çin ilkesini takip ettiklerini belirten Yü, bu çerçevede Çin ve Tayvan arasındaki iki boğaz ilişkisinin barışçıl gelişimini teşvik ettiklerini dile getirdi. Yü, ayrıca Tayvan’ın bağımsızlığı yönünde ayrılıkçı davranışlara kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.