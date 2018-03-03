HABER

Çin’den Tayvan’a dostluk mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Çin’den Tayvan’a dostluk mesajı

PEKİN (AA) - Çin, ABD senatosunun onayladığı "Tayvan'la karşılıklı üst düzey ziyaretler yapılması" kararı sonrası Washington yönetimi ile yaşadığı gerilimin ardından Tayvan’a dostluk mesajı verdi.

Çin'in en üst siyasi istişare organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Yü Cıngşıng, başkent Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada Tayvan, Makao ve Hong Kong’daki Çinli yurttaşlar ile dostluk ve dayanışmanın derinleştirileceğini söyledi.

Ülke olarak Tek Ülke İki Sistem'i sıkı şekilde uyguladıklarını söyleyen ÇHSDK Başkanı Yü, Hong Kong ve Makao’da yüksek düzeyli özerklik bulunduğunu vurgulayarak bu özel idari bölgelerinin vatandaşlarının kendilerini yönettiğini ifade etti.

Tayvan ile iletişimin güçlendirilmesi için 1992 Konsensus’u temelinde tek Çin ilkesini takip ettiklerini belirten Yü, bu çerçevede Çin ve Tayvan arasındaki iki boğaz ilişkisinin barışçıl gelişimini teşvik ettiklerini dile getirdi. Yü, ayrıca Tayvan’ın bağımsızlığı yönünde ayrılıkçı davranışlara kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.

Tayvan nedeniyle ABD ile arası gerilen Çin'den, ABD ve Tayvan arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılmasını öngören karar dolayısıyla son günlerde Washington yönetimine karşı sert açıklamalar gelmişti.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi’nden dün yapılan açıklamada ABD’yi söz konusu karar nedeniyle tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal etmekle itham eden Pekin yönetimi, Washington yönetiminin hareketine "Kesinlikle karşı çıkıyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

ABD ile Tayvan arasında karşılıklı ziyaretlerin yapılmasını ve Tayvanlı yetkililerin ABD’ye "saygın koşullarda" girmesini öngören karar, ABD senatosu tarafından çarşamba günü onaylanmıştı. Kararın yürürlüğe girmesi için sadece ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası gerekiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin Yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil edebileceğini savunuyor. Çin, Tayvan'ı bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceği bir eyaleti olarak görüyor.

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
Olay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elinOlay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Tayvan

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silivri'de cinsel istismar protesto edildi

Silivri'de cinsel istismar protesto edildi

Emlakçılar Odası mevcut başkan Atasoy ile yola devam etti

Emlakçılar Odası mevcut başkan Atasoy ile yola devam etti

Kafaoğlu: “Zor bir coğrafyamız var”

Kafaoğlu: “Zor bir coğrafyamız var”

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

Çorum Binicilik Tesisi gün sayıyor

Çorum Binicilik Tesisi gün sayıyor

Şanlıurfa’da hedefi 1 milyon turist

Şanlıurfa’da hedefi 1 milyon turist

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.