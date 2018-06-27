Çin'den Tayvan'a uyarı

PEKİN (AA) - Çin, Tayvan'ın bağımsızlığı yönünde "ayrılıkçı komploların" engellenmesi için gerekli adımların atılacağı konusunda tehditlerini yineledi.
Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, basın toplantısında Tayvan Boğazı'ndan geçen savaş gemisinin göreviyle ilgili bir soruya, bu geminin geçişinin Tayvan'a bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.
Ma, "Tayvan'ın bağımsızlığı yönünde ayrılıkçı planların yok edilmesi için gereken güvene ve imkana sahibiz." ifadesini kullandı.
Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı güçlerinin Çin'in kalkınmasına karşı herhangi bir hareketine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Ma, "Tayvan bağımsızlık yanlılarını ateşle oynamamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.
Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.
Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.
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