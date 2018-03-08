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Cinderes ele geçirildi! Şiddetli çatışma yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Cinderes belde merkezini ele geçirirken teröristlerle yer yer çatışmalar sürüyor. Son dakika habere göre, kurtarılan mahallelerde TSK ve ÖSO, arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor.

TSK ve ÖSO'nun dün belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı. Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini ele geçirdi.

Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı. Teröristlerle çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. AA, önceki gün Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini öğrenilmişti.

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SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYORLAR

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekatın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor.

PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın sinyallerini aldığı dönemde yığınak ve savunma hatlarını büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

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157 BÖLGE KONTROL ALTINDA

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

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AA

Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladıSon dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı
Cinderes düştü, Afrin'den kaçış başladı! İlk fotoğraflar...Cinderes düştü, Afrin'den kaçış başladı! İlk fotoğraflar...
Cinderes havadan vuruluyor, karadan kuşatılıyorCinderes havadan vuruluyor, karadan kuşatılıyor
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Allahım o bataklıkta ordumuzu muzaffer eyle
@fatih_019 ---bu bataklığa sokanlar utansın yurt korumasıysa neden yıllarca PKK PİÇİNE MÜSAMAHA TANIDIK şalvarla yok kesmiyorlarmıydı daha düne kadar . onu geçtik suriye yıkılalı 7 sene oldu neden şimdiye kadar bekledik,, hadi onuda geçtik 5 milyon suriyeliyi içeriye aldınız bu adamlardan birlik oluşturulabilirdi katılmayanı def edip gönderirdin benim evladım şehit oluyor
@fatih_019 haklısın ama çözümün yok bildiğin ülkemin muhalefeti ..
Yüce Rabbim askerimizi polisimizi korusun
vurun haa vurun siz afrini vurdukça abd ab bin canı yanıyor
Haydi Mehmetçik Allah yâr ve yardımcınız olsun inşâAllah.. Zaferler nasip etsin yüce Allah..
Allah yardımcınız olsun Sınırlarımızdaki terör yapılanmaları yok edilmelidir Bu ; Bizden sonraki Nesillerimize Borcumuzdur Bu borcu ya Biz ödeyeceğiz yada Torunlarımız Şurada yorum yapan PKK sempatizanlarına bakıyorumda birtanesi bile" __Benim hewallerim Afrin de Kandil de ölürken Siz burda falanca işlerle uğraşıyorsunuz" deyipte Kendi Siyasi temsilcilerini yada yakınlık duydukları İsimleri Tek kelime ilede olsa eleştirmezler Çünkü bir AMAÇLARI VAR Kendisini "Vatansever" olarak lanse edip Teröristlerle Mücadele eden Türkiye Cumhuriyetini saçma sapan sözlerle ELEŞTİRENLER! SİZİN AMACINIZ NE?
@palermo544 tomrisin papağanları nerede yahu? asker ypg'yi vuruyor diye kudurmuşlardı başta, sesleri yok şimdi. hayır olsun inşallah.
Ordumuzun, Güvenlik kuvvetlerimizin başarısı yada acısı olunca biz yeterince destek oluyoruz da, bu ülkede yaşanan haksızlıklar , hukuksuzluklar, arsızlık yolsuzluk, hırsızlık söz konusu olunca hiç birinizin gıkı bile çıkmıyor, peki neden ? Toplumsal çürümüşlük sizi hiç rahatsız etmiyor mu ?
Sefer Bizim Zafer ALLAHINDIR.
allah yar ve yardımcıları olsun allah türkü ve yanında olanları korusun
Haydi aslanlarım ha gayret,RABBİM sizleri korusun
RABBİM YAR ve YARDIMCINIZ Olsun KOÇ YİĞİTLER,,,,Ayağınıza taş değmesin İNŞAALLAH,,,,,
@34kso34 15 Temmuz'da Asker boğazlarken böyle demiyordunuz
ALLAH C.C. gücünüzü kuvvetinizi inancınızı artırsın, o kahpelerin yüreklerindeki korkuyu hiç bitirmesin tek tek top top yok olsunlar inşallah
Bu millet ülkemizin bekasi için kendilerinin feda etmekten korkmayan mehmetciklerimize minnettardir. Bizler sıcacık binalarimizda huzur refah içinde çayımizi yudumlarken bu yigitler ne işler başarıyor. Allah yolunuzu açık etsin attığınız her bir mermi isabet olsun. Allaha emanet olun aslanlar.
Ayağınıza Taş Değmesin Aslanlar Vurun..
ALLAH ZALİMİN BOYNUNU KIRSIN CANINI ALSIN.MAZLUMU DA KORUSUN AMİN...
@i.demir1975 amin zalim kim acaba
Aminnnnn
afrinle kalmamalı.afrin bitince ilk hedef münbiç,daha sonra da kandil olmalı.gerekirse abd ye savaş ilân edilmeli.ya istiklâl ya ölüm.
@stgns çok sıktın biraz gevşet.
@stgns, O kadarda sallama. Bak dış işleri boşnakanımız ne diyor, Afrin sonrası Irakta hemide ıraklılarla müşterek operasyon dedi bir kaç saat önce 3-4 gündür Membiç gündemde yok. Amerikalı kırk harman Tillerson bizimkileri kandırmış, pardon ikna etmiş gibi.Neden görüşmeler kayıt altına alınmadığını sağır sultan duydu bizim millette JETON düşmedi hala
Allah Yar ve Yardımcısı olsun kahraman ordumuza
dünyanın neresinde olur olsun Allah mazlumların, masumların ve zulme uğrayanların hakkı yerde bırakmasın inşallah, zalimleri Kahhar adı ile kahir etsin.
sivilleri katlediyorlar yaz sana yandaş medya
Gün yüzüne çıkarılan tünelleri, sığınakları, yığınakları, ağır silah ve mühimmatları, profesyonelce hazırlanmış mevzileri görünce; Ülkemiz için ne tür bir tehdit ve tehlikenin hazırlandığını gördük. Öyleyse şimdi bunu yapan hain, cani ve soysuzları hazırladıkları bu inlerinde imha etme zamanıdır. Ayrıca birlik ve beraberlik zamanıdır. Aksi ise düşünülemez, alenen hainliktir. Haydi Mehmetçikler Allah yar ve yardımcınız olsun.
Kim haksızsa Allah bin bir belasını versin inşallah amin
@kaplan_samet_1995 KAHRAMAN TÜRK ORDUSUNUN HAKLILIĞI TARTIŞILAMAZ BİLE.
ALLAHIM GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN. VURUN YİĞİTLERİM, ASLAN PARÇALARIM.
Allah ordumuzu ve milletimizi, korusun insallah
Minareler süngü, kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, müminler asker, Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
orada sivil yok ki, sivil giyimli teröristler ve Terör destekcisi, lojistikciler var.
stgns; Sen galiba haplandın.Savaş ilan edelim dediğin ABD uzun menzilli füzeleri ile Türkiye'yi 24 saat içinde dümdüz eder.
Helal olsun Mehmetçiğimize. Amerikaya, kırk harman, lafta millete KAPAK olsun.....
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