HABER

Cinderes'te teröristlerle çatışma anları görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı Cinderes belde merkezindeki sokak çatışmaları görüntülendi.

ÖSO askerlerinin kullandığı aksiyon kameralarla çekilen ve AA'nın ulaştığı kayıtlarda, dün ele geçirilen Cinderes belde merkezindeki sokak çatışmaları görüntülendi. Görüntülere, sıcak çatışma anlarında ÖSO mensuplarının sokak ve binaları teröristlerden temizlemek için verdiği mücadele yansıdı.

ÖSO'nun temizlenen binalara girerek kontrol etme anlarının yanı sıra etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri de görüntülerde yer aldı. TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini dün ele geçirmişti.

C3

AFRİN OPERASYONU

Kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekatın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor.

C4

YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın sinyallerini aldığı dönemde yığınak ve savunma hatlarını büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

AA

Afrin'e son 6 kilometre! Esad ve Öcalan posterleri indirildiAfrin'e son 6 kilometre! Esad ve Öcalan posterleri indirildi
Afrin'de öldürüldü! PKK kimliğini gizlediAfrin'de öldürüldü! PKK kimliğini gizledi
PKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdıPKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı cinderes TSK ÖSO YPG PKK

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MEÜ’de ’Depremlerin nedenleri ve Mersin’in depremselliği’ konferansı

MEÜ’de ’Depremlerin nedenleri ve Mersin’in depremselliği’ konferansı

Taban: “Allah’ın izniyle şanlı ordumuz muzaffer olacak”

Taban: “Allah’ın izniyle şanlı ordumuz muzaffer olacak”

Kütahya’nın yeni lezzet durağı

Kütahya’nın yeni lezzet durağı

Didim ITB Berlin fuarında yerini aldı

Didim ITB Berlin fuarında yerini aldı

Başkan Atabay, Didim VegFest’i anlattı

Başkan Atabay, Didim VegFest’i anlattı

Uçhisar’da Kadınlar Günü kutlamaları

Uçhisar’da Kadınlar Günü kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.