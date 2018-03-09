Cinderes'te teröristlerle çatışma anları görüntülendi

ÖSO askerlerinin kullandığı aksiyon kameralarla çekilen ve AA'nın ulaştığı kayıtlarda, dün ele geçirilen Cinderes belde merkezindeki sokak çatışmaları görüntülendi. Görüntülere, sıcak çatışma anlarında ÖSO mensuplarının sokak ve binaları teröristlerden temizlemek için verdiği mücadele yansıdı.

ÖSO'nun temizlenen binalara girerek kontrol etme anlarının yanı sıra etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri de görüntülerde yer aldı. TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini dün ele geçirmişti.

AFRİN OPERASYONU



Kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekatın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor.

YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın sinyallerini aldığı dönemde yığınak ve savunma hatlarını büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

AA