Cinderes'de kimyasal madde deposu yangını

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Hatay'ın karşısında yer alan Suriye'nin Halep iline bağlı Cinderes kasabasında, bir kimyasal madde deposunda yangın çıktı. Hatay'dan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dayı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Cinderes kasabasında bulunan sıvı kimyasal madde deposunda başladı. Alevlerin tüm depoyu sarması üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpükle yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmasının sonunda alevleri söndürdü. Depodaki soğutma çalışması devam ederken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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(CEP TELEFONU)
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
- Alevlerden görüntü
- Depodan görüntü
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