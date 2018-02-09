Cinderese bölgesine yoğun top atışları

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan birliklerden Suriye’nin Cinderese bölgesinde teröristlerin olduğu yerler yoğun obüs atışlarıyla vuruluyor.
Terör örgütü YPG\PKK\PYD’ye yönelik sınır ötesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörist hedefleri bir bir imha ediliyor. Özellikle teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Cinderese bölgesinin üst kesimleri, yoğun bir şekilde vuruluyor. Obüsler terörist mevzilerini imha ediyor.
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