Cindy isimli köpeğin dövülmesi davasında karar

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)

SARIYER Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "Cindy" isimli köpeğin dövülerek kafatasının kırılmasına ilişkin, rehabilitasyon merkezinde görevli iki kamu görevlisinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, olay tarihinde Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili olan sanık Ayhan Akbulut hakkında beraat kararı verdi. Diğer sanık Cihan Yaşar hakkındaki dava ise ölmüş olması nedeniyle düşürüldü.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan Akbulut katılmadı. Şikayetçi avukat Özen Erdoğan ve avukat Zeynep Güver ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına 5 avukat da duruşmada hazır bulundu.

BİR SANIK ÖLDÜ, DİĞERİ EMEKLİ OLDU

Hakim, sanıklardan Cihan Yaşar'ın ölmesi nedeniyle hakkında kamu davasının düşürülmesi için avukatı tarafından dilekçe sunulduğunu tutanağa geçirdi. Sanık Ayhan Akbulut'un ise kendi isteğiyle emekliye sevk edildiği de tutanağa geçti.

"SUÇLARI SABİTTİR, CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDERİM"