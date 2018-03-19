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Çini sanatçısı Baykal’ın eserleri Kore Büyükelçiliğinde sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal’ın eserleri Kore Büyükelçiliğinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.20 yıldır çini sanatına emek veren Hatice Şehnaz Baykal, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, öğretim görevlisi ve bir anne.

Çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal’ın eserleri Kore Büyükelçiliğinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
20 yıldır çini sanatına emek veren Hatice Şehnaz Baykal, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, öğretim görevlisi ve bir anne. Baykal, bu sanata verdiği emeğin karşılığını çok çalışarak aldığını ifade ediyor. Baykal kendi atölyesindeki çalışmaların yanı sıra Hacettepe Üniversitesinde, ODTÜ’de, Çerkes Derneğinde konferans, workshop ve dersler vererek, kişisel sergiler açarak ve sayısız karma sergiye katılarak bu sanata büyük katkı sunuyor. Baykal, 19-21 Mart’ta Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde konferans-sergi-workshop düzenleyerek üniversite öğrencilerine ve sanatseverlere yaptığı eserleri, çini yapımını ve edindiği tecrübeleri aktaracak. Ayrıca Ankara’daki Kore Büyükelçiliğinde 13-27 Nisan 2018 tarihleri arasında kişisel sergiyle yeni çalışmalarını görücüye çıkacak.

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