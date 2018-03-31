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Çini sanatçısı toprağı modern tasarımlarla buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:27 | Son Güncelleme

Ankara’da çini sanatçısı, Osmanlı’dan bu yana devam eden geleneksel Türk sanatı çiniyi ustalıkla icra ederek yeni bir boyut kazandırıyor.

Çini sanatçısı toprağı modern tasarımlarla buluşturuyor

Ankara’da çini sanatçısı, Osmanlı’dan bu yana devam eden geleneksel Türk sanatı çiniyi ustalıkla icra ederek yeni bir boyut kazandırıyor. Hem usta hem sanatçı olarak topraktan fırına kadar çinideki aşamaları aktaran Hatice Şehnaz Baykal, ateş, toprak ve suyun güzel buluşmasından ortaya çıkan ve bisküvi denen objeleri sanat eserlerine dönüştürüyor.
20 yıldır çini yaptığını söyleyen Baykal, 11 aşamadan yani 11 elden geçen çininin son aşamasında boya işlemini yaptıklarını dile getirdi. Çini yapımına yeni başlayanların boyama tekniklerine alışana kadar ufak hatalar yapabildiklerini ifade eden Baykal, "Yaptığımız sırlı bir iş, son aşamada sırlama yapıldığında sonuç olarak ne çıkacağı sürpriz olur" şeklinde konuştu.
Büyük bir heyecan ve özveriyle işini yaptığını kaydeden Baykal, 1200 yıllık tarihi olan bir sanatı devam ettirerek eskiyle yeniyi yorumladığını, zanaatına sanat kattığını kaydetti. Çeşitli konferanslara, eğitimlere ve workshoplara katılan Baykal, Kore Büyükelçiliğinde "Hamdım, Piştim, Yandım" sergisini açarak bu kültürü ve sanatı tanıtacak.
Bursa’da 10 camiye iç tasarım olarak çini yapacaklarını söyleyen Baykal, çiniyi hayatın her alanında desen olarak kullanılabileceğini, çini sanatının çok emek isteyen bir iş olduğunu anlattı. Baykal, "Sanatçıyım diyebilmeniz için kendinizden bir şeyler katmalısınız, sadece geleneksel desenleri çalışırsanız zanaatkar olursunuz. Ben moda tasarımcısı olduğum için geleneksel motiflerle yeni motifleri yorumlayarak sanatımı icra ediyorum. Ama öğrenmenin yaşı yok. Öğrencilerimden de yeni şeyler öğreniyorum çünkü herkesin hayal gücü ve sanat dünyası çok farklı bu anlamda hala öğreniyorum" dedi.

"Her desenin bir anlamı var"
Çinide her motifin her desenin bir anlamı olduğunu kaydeden Baykal, lalenin dik duruşundan dolayı Allah’ı temsil ettiğini, gülün Peygamberimizin temsili olduğunu ve yelken desenlerinin de eskiden gemiyle savaşa giden askerlerin eşleri tarafından bu şekilde tasvir edildiğini söyledi.

Sanat Sokağının minik öğrencisi
Öte yandan, Piri Reis İlkokulu’na giden 8 yaşındaki Bilge Kağan Şahin, iki aydır gittiği resim kursunda yağlı boya tabloları yapıyor. Sanat sokağının en küçük öğrencisi Bilge Kağan, yeteneği karşısında yaptığı resimleri gören herkesi şaşırtıyor. Pastel boya, yağlı boya ve sulu boya teknikleriyle resimler yapan küçük ressamın tabloları oldukça beğeniliyor.
Tuana Resim Atölyesi Sanatçısı İclal Alkaç, çocuklara verdiği eğitimin yetişkinlere göre farklı olduğunu ifade ederek "Çocuklarla resim eğitimi yetişkinlerden çok farklı. Onların hayal dünyasına müdahale edemezsiniz. Görsel olarak çocuklar her şeyi görüp anlamlandırabiliyor ancak her şeyi resmedemez. Çünkü motor kaslarının gelişimi tam gelişmemiştir. 6 yaşındaki çocuklara eğitim veriyorum, 6 yıldır buradayım. Sayısız küçük öğrencim oldu. Onlara sayısız sergi açtık. 23 Nisanlarda sergilerimiz oldu. Bu yıl sene sonunda sergi açacağız. 100 civarı çocuk eserlerinden oluşan bir sergi olacak" diye konuştu.

Çini sanatçısı toprağı modern tasarımlarla buluşturuyor

Çini sanatçısı toprağı modern tasarımlarla buluşturuyor

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