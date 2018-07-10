Çin'in Arap ülkelerine desteği

RABAT (AA) - Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Çin'in Arap meselelerine verdiği desteğin, Filistin ile ilgili uluslararası kararların ihlal edilmesinin engellenmesine katkı sağladığını belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Pekin'de Çin-Arap İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Burita, ülkesinin Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ortaklığın güçlü temellerinin atılmasını amaçlayan tüm girişimlerde etkin olarak katılım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Arap-Çin ortaklığının, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı ve iç işlerine müdahale etmeme üzerine kurulması gerektiğini vurgulayan Burita, "Çin'in Arap meselelerine verdiği destek, Filistin ve Kudüs konuları başta olmak üzere bu bağlamdaki uluslararası kararların ihlal edilmesini engellemeye, akıl ve sağduyunun sesinin yükseltilmesine katkı sağlayan bir dayanaktır." dedi.

Burita, ülkesinin Çin'in Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü korunması konusundaki desteğini ve barış sürecinin yeniden canlandırılmasını baltalayacak tek taraflı kararlar alınması karşısındaki tutumunu takdirle karşıladığını aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Pekin'de Arap liderlerin katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Arap ülkelerine 23 milyar dolardan fazla kredi ve insani yardım sözü vermişti.

