Geçen yıl 25 Mart'ta ailesini ziyaret etmek için gittiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözaltına alınan Bekali, "polisin kendisini bir sandalyeye bağladığı, bileklerinden duvara astığını" ve Çinlileri Kazakistan'a turist vizesi için başvurmaya davet etmesiyle ilgili sorguladığını söyledi.

Haberde 2006 yılında Kazakistan'a yerleşen ve 2009'da bu ülkenin vatandaşlığını alan Çin doğumlu 42 yaşındaki Ömer Bekali'nin hikayesine yer veriliyor.

Çinli yetkililer, gizlilikle yürütüldüğü iddia edilen program hakkında yorumda bulunmaktan kaçınırken, bazılarının, devlet medyasına aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadele için ideolojik değişiklikler gerektiği yönünde açıklama yaptığı biliniyor.

ALMATI (AA) - Pekin yönetiminin, geçen ilkbahardan bu yana Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kamplarda gözaltında tuttuğu ve aralarında yabancıların bulunduğu on binlerce Müslümanın beynini "siyasi eğitim" adı altında yıkadığı iddia edildi.

Bekali, 7 ay boyunca tutulduğu hücreden tahliye belgesi verilerek çıkarıldığını, ancak serbest kalmadığını, Karamay'da binden fazla kişinin gözaltında tutulduğu tel örgülerle çevrili bir yerleşkeye gönderildiğini belirtti.

Yerleşkede her gün şafak sökmeden uyandırıldıklarını, Çin milli marşını söylediklerini ve Çin bayrağını göndere çektiklerini ifade eden Bekali, burada kendilerine ayrıca Çin Komünist Partisini (ÇKP) öven marşlar ile Çin dil ve tarihinin öğretildiğini kaydetti.

Bekali, yetkililerin 1950'lerde ÇKP "özgürleştirmeden" önce Sincan halkının geri kalmış olduğunu söylediğini, yemekten önce "Partiye şükürler olsun! Anavatana şükürler olsun! Devlet Başkanı Şi'ye şükürler olsun!" demelerinin istendiğini savundu.

Gün boyunca diğer 8 tutukluyla aynı odaya kapatıldığını, tuvaletlere kameraların yerleştirilmiş olduğunu, abdest almamaları için banyo yapmalarına nadiren izin verildiğini ifade eden Bekali, görevlilerin 4 saat süren toplantılarda "İslam'ın tehlikelerini" anlattığını, birbirlerini eleştirmelerinin istendiğini söyledi.