Çin'in, ışınları insan derisi ve diğer dokuları anında "karbonize" edebilen lazer saldırı silahı geliştirdiği iddia edilirken, böyle bir silahın "fizik kurallarına aykırı olduğu" şeklinde tartışmalar da beraberinde geldi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinde pazar günü yayınlanan haberde Çin Bilimler Akademisine bağlı Xi'an Optik ve İsabet Mekaniği Enstitüsünden bilim adamlarının lazer silahı geliştirdiğine dair haber yer aldı.

Projede çalışan ve "adının açıklanmasını istemeyen" bir bilim adamına dayandırılan haberde, "ZKZM-500" adı verilen lazer saldırı silahının 800 metre menzildeki insan derisi ve diğer dokuları anında "karbonize edebildiği", yani yakabildiği iddia edildi.

Haberde, prototip aşamasını başarıyla tamamlayan silahın seri üretime hazır olduğu, ilk aşamada Çin emniyetinin terörle mücadele birimlerine verilmesinin öngörüldüğü ve 15 milimetrelik namluya sahip 3 kilogram ağırlığındaki silahın tanesinin 100 bin yuana (15 bin dolar) satılmasının planlandığı belirtildi.