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Çin'in önde gelen medya kuruluşundan AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

Çin'in önde gelen medya kuruluşundan AA'ya ziyaret

Çin'in önde gelen medya kuruluşu Şangay Medya Grup'tan bir heyet Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün düzenlediği program kapsamında Çin'den Türkiye'ye gelen ve medya yöneticilerinden oluşan 6 kişilik heyeti AA Editör Masası'nda Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Yunus Çelik ağırladı.

Heyete AA'nın yapısı ve çalışmalarını anlatan bir sinevizyon gösteriminin izletilmesinin ardından söz alan Çelik, iki yıl sonra 100. yaşını kutlayacak olan AA'nın sadece Türkiye'den değil, dünyanın her tarafından haber ürettiğini dile getirdi. Çelik, "AA, dünyadaki muhabir ağıyla birlikte lokal değil global bir ajans oldu." diye konuştu.

AA'nın halihazırda 13 dilde yayın yaptığını söyleyen Çelik, kurumun fotoğraf servisinin de iddialı olduğunu ve üretiminin uluslararası alanda rekabet ettiğini belirtti.
Çelik, kurulduğu günden bugüne kadar AA'nın yaklaşık 5,5 milyon fotoğraf yayınladığını vurguladı.

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards" hakkında da bilgi veren Çelik, yarışmaya dünya çapında çok sayıda fotoğrafçının katıldığını kaydetti.

Heyet, medya kuruluşlarıyla iş birliği yapmak amacıyla temaslarına İstanbul’da devam edecek.

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AA'ya ziyaret Heyet Şangay’

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