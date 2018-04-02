Çin’in uzay istasyonu Güney Pasifik üzerinden atmosfere girdi

Çin, parçaları Türkiye’nin üzerine düşme ihtimali bulunduğu belirtilen uzay istasyonunun saat 8.15 itibariyle (TSİ 03.15) atmosfere yeniden girdiğini açıkladı.

Çin İnsanlı Uzay Çalışmaları Mühendislik Ofisi’nden yapılan açıklamada, Tiangong-1 uzay istasyonunun Güney Pasifik’in orta kesimi üzerinden atmosfere girdiği ve tamamına yakınının atmosferde yandığı belirtildi.

Çin’in Birleşmiş Milletler’e 2016 yılının Eylül ayında kontrolden çıktığını bildirdiği Tiangong-1 uzay istasyonu, o tarihten bu yana dünyanın yörüngesinde dolaşıyordu.

Tiangong-1 adlı 8 ton ağırlığındaki deneysel uzay laboratuvarı, 2011 yılında uzaya fırlatılmıştı.