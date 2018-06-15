MESUT VAROL - Van'da ev hanımı Meral Kaya, atölyeye çevirdiği evinin oturma odasında unutulmaya yüz tutmuş çini sanatını yaşatmak için büyük gayret sarf ediyor.
İpekyolu ilçesinin Şerefiye Mahallesi'nde ikamet eden dört çocuk annesi 58 yaşındaki Kaya, çocuk yaşta annesinin çeyizinde gördüğü çinilerden etkilenerek mesleği öğrenmeye karar verdi.
Osmanlı'nın kadim el sanatları arasında önemli bir yere sahip çini ustası olabilmek için Eskişehir'e giden Kaya, bir süre kurs görerek unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği öğrendi.
Ardından memleketi Van'a dönen Kaya, evinin oturma odasını atölyeye çevirerek, Kütahya'dan tabak, kase, vazo, sürahi, bardak, kupa gibi "bisküvi"ler sipariş etti.
Kaya'nın lale, gül, karanfil ve sümbül ile yöresel sembolleri işleyerek şekil verdiği çiniler, Eskişehir'de pişirildikten sonra satışa sunuluyor.
Bu sanatı yaşatmak için çocuklarına da öğretmeye çalışan Kaya'nın yaptığı çiniler ilgi görüyor.
- Evini çini atölyesine çevirdi
Kaya, AA muhabirine, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatının yaşatılması gerektiğini, bunun için büyük çaba gösterdiğini söyledi.
Atölyeye çevirdiği evinde her gün çiniler üzerinde çalıştığını anlatan Kaya, "Çocukken annemin tabakları vardı. Bir tabakta İran şahının eşinin posterleri vardı ve ondan çok etkilendim. Sonra çini sanatıyla uğraşmaya karar verdim." dedi.
Çocukluğundan beri hayal ettiği iş için Eskişehir'de kursa gittiğini anlatan Kaya, "Bisküvi ve boyaları Kütahya'dan istiyorum. Burada yaptığım ürünleri pişirmek için tekrar Eskişehir'e gönderiyorum. Birçok ürün yolda kırılıyor. O yüzden çok zorluk çekiyorum. Çoğu kez emeğimiz boşa gidiyor. Bunun için tek isteğim Van'da çinileri pişirmek için bir fırının olması." diye konuştu.
Atölye olmadığı için bu işi evde yapmak zorunda kaldığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:
"Evimin her tarafında çini var. Evime gelen misafirler burayı görünce şaşırıyorlar ama benim bu işi ne kadar çok sevdiğimi bildiklerinden, çinilerin kırılmaması için dikkat ediyorlar. Çabamı takdir ediyorlar. Bu mesleğin yapılmasını ve kursunun açılmasını istiyorum. Eminim yetenekli insanlar çıkacaktır. Gözlerim gördüğü sürece bu mesleği yapmayı düşünüyorum. Çevremdeki insanlardan sürekli sipariş geliyor. Özellikle çeyiz, pilavlık ve vazo olarak isteyen çok oluyor. Nasıl ki halılar ilmek ilmek dokunur, ben de çiniyi ilmek ilmek işliyorum."
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