Çinli ampüte dağcı Everest'e tırmandı

Çinli 69 yaşındaki ampüte dağcı, beşinci denemesinde Nepal'de Everest Dağı'na tırmanmayı başardı.
Time dergisinin haberine göre, 69 yaşındaki Çinli çift ampüte dağcı Şia Boyü'nün oğlu Cloud Boyü mesajlaşma uygulaması WeChat'ten yaptığı paylaşımda babasının Everest'in zirvesine ulaştığını duyurdu.
Cloud, paylaşımında "Babam Everest'e ulaştı. 40 yıllık hayalini gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
Şia, Çin Ulusal Dağcılık Takımı'nın üyesi olarak 1975'teki ilk girişiminde zirveye çok yaklaşmasına rağmen kötü hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kalmış, iki bacağını donma nedeniyle kaybetmişti.
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