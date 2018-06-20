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"Çinli bilgisayar korsanları Amerikan firmalarını hedef alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Çinli bilgisayar korsanları grubu yıl başından itibaren stratejik Amerikan şirketlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı

Uluslararası siber güvelik firması Symantec, Çinli bilgisayar korsanlarının ABD'li uydu, telekomünikasyon ve savunma şirketlerine yönelik siber casusluk girişimlerini yoğunlaştırdığı uyarısında bulundu.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana takip ettikleri "Thrip" adlı Çinli bilgisayar korsanları grubunun bu yıl ocak ayından itibaren stratejik sektörlerdeki Amerikan şirketlerine yönelik siber saldırılarında "güçlü kötü amaçlı yazlımlar" kullanmaya başladığının gözlendiği bildirildi.

Özellikle uydu operatörlerini hedef alan saldırıların, endüstriyel casusluktan çok şirketlerin sistemlerine sızarak uydu operasyonlarını kontrol etmeyi amaçladığını belirten şirket uzmanları, "Bu Thrip'in hedeflerinin casusluğun ötesinde işleyişi bozma ve aksatma amacına yönelik olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıların Çin'deki bilgisayarlardan kaynaklandığı ve sızdığı sistemde fark edilmeden hareket etme, veri çıkarma ve şifre çalma gibi özelliklerle donatılan özel kötü amaçlı yazılımlar kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kötü amaçlı yazılımlar çok sessiz hareket ediyor, sızdığı ağla bütünleşiyor ve ancak yapay zeka kullanan anti-virüs yazılımlarıyla tespit edilebiliyorlar." tespitinde bulunuldu.

Şirket tehditle mücadele için ilgili kurumlarla iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

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ABD Bilgisayar korsanlığı çin savunma Symantec Telekomünikasyon Thrip uydu

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