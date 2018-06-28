Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcileri İstanbul Modern'i ziyaret etti

"Çin'de de bu tarz modern sanatlar müzeleri çok ilgimi çektiği için burası enteresan geldi. Onun dışında şehrin geleneksel, tarihi tarafı ilgimi çekti, beni etkiledi. Burada geçirdiğimiz her gün kendi sosyal medya platformlarımızda videolar paylaşıyorum. Çin'e döndükten sonra da onları birleştirerek bir haber hazırlayıp yine kendi platformlarımızda paylaşacağım. Burada edindiğimiz tecrübeleri insanlara ulaştıracağız."

Miao Lu, İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

Çinli heyette yer alan eski CCTV Programı Editörü Miao Lu, gezi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'la ilgili Çin'de okuduğu bir kitabın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Türk dilini, kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içinde ve dışında önemli projelere imza atan Yunus Emre Enstitüsü'nün "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında kente gelen Çinli heyet, İstanbul Modern'i gezerek, müze ve eserler hakkında bilgilendirildi.

Miao Lu, İstanbul gezisine ilişkin, çok güzel bir tecrübe yaşadığını belirtti.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu da Çin'den gelen medya temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Modern olarak 2012'de "Dönüşüm: Çağdaş Çin Sanatına Bir Bakış" konulu sergiyle günümüz Çin sanatının gelişimini ve yaratıcılığını gözler önüne serdiklerini aktaran Çalıkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu serginin ardından 2013'te ise Çin'de Türkiye yılı çerçevesinde Şangay'da bir sergi düzenleyerek, koleksiyonumuzdan bir seçkiyi bu ülkedeki sanatseverlerle buluşturmuştuk. Başlattığımız bu sanat köprüsünün bir devamı olarak Türkiye kültür ve sanatının yurt dışında tanıtımına ilişkin hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü'nün müzemize bu anlamda verdiği destek bizler için çok kıymetli.

Özellikle Çin'in ülkemiz için önemli bir turist potansiyeli oluşturduğu göz önüne alındığında bu bölgeden Türkiye'ye gelecek ziyaretçilere ulaşmak için bu tür ziyaretleri çok önemsiyor ve destekliyoruz."

